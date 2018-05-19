” حسن عسيري ” يكشف عن الفريق الكروي المفضل لديه

أماني الغامدي(صدى):

كشف الممثل حسن عسيري، عن النادي المفضل لديه، والذي يشجعه، قائلًا: ” أشجع فريق الاتحاد ولكني لست متعصبًا رياضيًا ” .

حيث أوضح ” عسيري ” أنه دائمًا ما يقف مع أندية المملكة، ويشجعها عندما تكون لديها مباريات مع فريق خارج المملكة، معربًا عن تمنياته بأن تنتهي ظاهرة التعصب الرياضي بالملاعب.

أما عن أبرز عما يفتخر به، فذكر ” عسيري ” أن أهم عمل بالنسبة له هو مسلسل ” بيني وبينك ” الذي شارك فيه مع فايز المالكي وراشد الشمراني، مبينًا أن هذا المسلسل يُعد من الأعمال الهامة التي وجدت القبول عند المشاهدين بفضل السيناريو المميز وروح العمل.