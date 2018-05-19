الهلال يسوق ” ريفاس ” خليجيا.. ويكشف السبب

ماجد محمد(صدى):

تسعى إدارة نادي الهلال إلى تسويق مهاجم الفريق الفنزويلي جيلمين ريفاس، على عدد من الأندية الخليجية التي أبدت رغبة جادة في ضم اللاعب لصفوفها.

وأوضح مصادر أنه من المنتظر أن تقدم الأندية الأخليجية التي أبدت رغبتها الجادة في ضم اللاعب ريفاس بعرو رسمية إلى إدارة الهلال واللاعب خلال الأيام المقبلة.

وعن سبب تسويق اللاعب، أشارت المصادر إلى أن إدارة الهلال لجأت إلى تسويق ريفاس تجنبًا لتحمل مبالغ رواتبه الشهرية المتبقية في عقده مع النادي والذي يمتد حتى سبتمبر 2019م.

وكان ريفاس انضم إلى صفوف الفريق العاصمي في سبتمبر الماضي، بعقد يمتد موسمين مع أفضلية التمديد موسمًا ثالثًا، ولكنه لم يقدم مع الفريق مستويات مرضيه.