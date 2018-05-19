كأس الملك يتسبب في أزمة بين الاتحاديين

نواف السالم(صدى):

أثار كأس الملك أزمة بين إدارتي نادي الاتحاد ” السابقة والمقبلة “، حيث تسعى كلًا منهما إلى الاحتفال بالفوز وحيازة الكأس.

وكشفت مصادر أن إدارة الرئيس السابق للاتحاد حمد الصنبع طالبت الإدارة الجديدة برئاسة نواف المقيرن، بإعادة الكأس إليها؛ رغبة في تنظيم احتفالات الفوز به، والتقاط أعضاء الإدارة القديمة صورًا تذكارية مع الكأس.

وأوضحت المصادر أنه حتى الآن لم تستطع إدارة الصنيع من استعادة كأس الملك مرة أخرى بعد تسليمه للإدارة القديمة الأحد الماضي بعد الفوز مباشرة، ما أثار أزمة بين الإدارتين، خاصة أن سبب الامتناع عن إعادة الكأس مجهول.

يُذكر أن إدارة نادي الاتحاد الجديدة برئاسة نواف المقيرن ستتسلم إدارة النادي بدءً من غدًا الأحد، لكنها تسملمت الكأس من الإدارة القديمة في اليوم التالي من الفوز مباشرة.

وكان الاتحاد توج بكأس خادم الحرمين الشريفين، السبت الماضي، لعد فوزه على الفيصلي بنتيجة 3/1، في المباراة التي أقيمت باستاد الجوهرة في جدة.

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