هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على 4 مناطق

عادل الحربي (صدى):

أصدر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عدة تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق.

وأوضح الإنذار المبكر أن حالة هطول الأمطار الرعدية تشمل كلًا من ” مكة المكرمة، منطقة عسير، الباحة، وجازان “.

وتبدأ الحالة في مكة المكرمة مساء السبت، بكلًا من ” ميسان، بني سعد، والأجزاء المجاورة “، في الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثامنة مساءً.

بينما تبدأ الحالة في منطقة عسير مساء السبت، بكلًا من ” أبها، محايل عسير، النماص، بللسمر والأجزاء المجاورة “، في الساعة الـ12:30 مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وفي الباحة تبدأ الحالة المطرية من الساعة الـ12:00 مساءً وحتى التاسعة مساءً من اليوم السبت، على كلًا من ” بلجرشي، الباحة، المندق، المخواة والأجزاء المجاورة “.

وفي جازان تبدأ الحالة منذ الواحدة مساءً وحتى الثامنة مساءً، على منطقة جازان خاصة مرتفعات المنطقة، حيث تتمثل في سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.