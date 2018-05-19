بالصور.. ضبط 11 مخالفة لقرار التوطين بأحد المولات في جدة

نايف السالم(صدى):

شنت الفرق التفتيشية الميدانية في محافظة جدة جولة تفتيشية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على المحلات والمجمعات التجارية؛ للتأكد من تطبيق قرار التوطين في جدة.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الجولة أسفرت عن ضبط 11 مخالفة لقرار التوطين ومخالفات أخرى تتعلق بسوق العمل في أحد المجمعات التجارية الشهيرة في المحافظة.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، ” فرق التفتيش الميدانية في محافظة جدة تضبط في جولتها قبل قليل 11 مخالفة لقرار التوطين ومخالفات أخرى تتعلق بسوق العمل في أحد المجمعات التجارية (المولات) الشهيرة في المحافظة “.