بعد رسالة المملكة القاسية.. الدوسري: من يشذ عن الاعتدال لا يلومن إلا نفسه

حمود العنزي (صدى):

علق الكاتب سلمان الدوسري، اليوم السبت، على جهود المتأمرين ضد المملكة للإضرار بها وبأمنها واستقرارها، وذلك بعد ضبط 7 أشخاص قاموا بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية.

وأوضح ” الدوسري ” أن خادم الحرمين الشريفين اللمك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يحذرون ويأكدون أنهم مع الاعتدال وضد التطرف بجميع أنواعه يمينه ويساره.

وحذر ” الدوسري ” كل من يشذ عن قاعدة الاعتدال، قائلًا ” الدولة لن تقبل بغير الإعتدال طريقًا ومنهجًا، ومن يشذ عن هذه القاعدة لا يلومن إلا نفسه، فمن يظن أنه قادر على خداع الدولة فهو بالتأكيد واهم وعليه تحمل جريرة أفعاله “.

كما أشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده تمنح الفرص للمخطئين دائمًا، ولكن الخونة يستمرون في أجندتهم حتى يُطبق النظام بحقهم.

وكانت رئاسة أمن الدولة أعلنت القبض على 7 أشخاص قاموا بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية تدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة؛ للإضرار باستقرار وأمن الوطن.

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