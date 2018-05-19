” شرطة تبوك ” توضح حقيقة فيديو اصطياد الغزلان المنتشر بمواقع التواصل

محمود البلوي(صدى):

قال العقيد ” خالد الغبان “، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، إنه تم التعرف على المواطن صاحب ” مقطع الفيديو ” المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أظهر قيام أحد الأشخاص باصطياد مجموعة من الغزلان وعرضها على المركبة التي يقودها.

وأضاف ” الغبان “، أنه بناءً على البحث والتحري ونشر المصادر، اتضح بأنه مواطن في العقد الرابع من العمر وبإحضاره وبسماع أقواله أكد بأنه هو من ظهر بالمقطع الذي تم تصويره خارج المملكة بأحد الدول العربية القريبة.

وأوضح ” الغبان “، أن ” صاحب المقطع ” أكد قيام أحد مرافقيه من مواطني هذه الدولة بتصويره، ومن ثم أرسل المقطع إلى أحد أصدقائه بالمملكة الذي قام بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت ” الغبان “، إلى أنه قد تم التأكد من صحة أقواله عبر الوسائل الفنية الخاصة واستكمال الإجراءات الأولية اللازمة، وتبيّن أن هذا المقطع ليس له علاقة بمقطع أخر يظهر إطلاق مجموعة من الغزلان داخل إحدى المحميات بالمملكة ولايزال التحقيق جاريًا.