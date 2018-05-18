أمجد طه تعليقًا على تصريحات أردوغان: تركيا وإيران وجهان لحذاء واحد

عادل الحربي(صدى):

هاجم الخبير السياسي والاستراتيجي، أمجد طه، اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب أردوغان؛ على خلفية تصريحاته الاستفزازية بشأن الحرمين.

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أردوغان يسيء للسعودية ..أتحفظ على هذه الجملة..فـ اردوغان تركيا أصغر من يسيء للسعودية “.

وتابع : ” نظامي تركيا وإيران وجهان لحذاء واحد.. إذا مات الإنكليز تموت السياسة وإذا هلك خامنئي يموت الإرهاب وإذا مات اردوغان تموت الخيانة “.

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