الشهري يرد على إساءة أردوغان للمملكة: لست إلا بوق مزايدة
علق السياسي حمدان الشهري، اليوم الجمعة، على تصريحات أردوغان المسيئة للمملكة، مؤكدًا على أن الرئيس التركي ليس إلا مزايد.
وقال الشهري عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إذا حررت القدس وحاربتم إسرائيل أنت وإيران سيصدقك الناس وبدون ذلك لست إلا بوق مزايدة. فأمامك الطريق لتثبت أنك صادق أو بوق بجانب زميزة ” .
وصرح أردوغان في وقت سابق اليوم قائلًا : ” القدس ليست مجرد مدينة، بل رمز وامتحان وقبلة، فإذا لم نستطع حماية قبلتنا الأولى فلا يمكننا النظر بثقة إلى مستقبل قبلتنا الاخيرة مكة ” .
فهد[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا حررت القدس وحاربتم إسرائيل أنت وإيران سيصدقك الناس وبدون ذلك لست إلا بوق مزايدة.. اتفق معك تماما هم يتاجرون بالكلمات فقط اما في الفعل ابواق مزايدة وتمثيل غليظ
تركي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
هم يتغنون بالقدس ومشكلتها وهم منافقون والعالم باكمله يعرف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47258 ] نشر منذ 48 دقيقة
لقد الهمته المل والقمته حجراً ..
,, بوركت وصح لسانك ,,