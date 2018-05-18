الشهري يرد على إساءة أردوغان للمملكة: لست إلا بوق مزايدة

نايف السالم(صدى):

علق السياسي حمدان الشهري، اليوم الجمعة، على تصريحات أردوغان المسيئة للمملكة، مؤكدًا على أن الرئيس التركي ليس إلا مزايد.

وقال الشهري عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إذا حررت القدس وحاربتم إسرائيل أنت وإيران سيصدقك الناس وبدون ذلك لست إلا بوق مزايدة. فأمامك الطريق لتثبت أنك صادق أو بوق بجانب زميزة ” .

وصرح أردوغان في وقت سابق اليوم قائلًا : ” القدس ليست مجرد مدينة، بل رمز وامتحان وقبلة، فإذا لم نستطع حماية قبلتنا الأولى فلا يمكننا النظر بثقة إلى مستقبل قبلتنا الاخيرة مكة ” .