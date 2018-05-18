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بالصور.. سيروتي وإدواردو في مران الهلال

بالصور.. سيروتي وإدواردو في مران الهلال
نواف السالم(صدى):

استقبلت الرياض، مساء اليوم الجمعة، لاعبي الهلال ، الأرجنتيني إيزكويل سيروتي والبرازيلي كارلوس إدواردو.

وشهد مران الهلال اليوم، انضمام اللاعبين بعد وصولهما إلى الرياض، بالإضافة لتواجد المهاجم السوري خربين.

كما تواجد في مران الأزرق لعُماني علي الحبسي، على أن يصل المغربي أشرف بن شرقي إلى الرياض مساء غدٍ السبت.

وبدأ مران الهلال بطل الدوري، اليوم ؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 51 دقيقة

موفقين ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 28 دقيقة

با التوفيق يا زعماء
عم الكل

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