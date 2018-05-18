بالفيديو.. أردوغان يستخدم موسيقى مسيئة إلى الإسلام في حملته الانتخابية

أنقرة(صدى):

يبدو أن سقطات النظام التركي بقيادة أردوغان رجل الشعارات المزيفة الأول، لا تنتهي ، ولكن تلك المرة أساء حزب التنمية والعدالة الحاكم إلى الإسلام الذي يستغلوه لتحقيق مصالحهم الخاصة.

واستخدم أردوغان أغنية ” Your God Is Dead ” و التي تعنى ” لقد مات الإله ” – حاشا وكلا – في فيلم دعائي لحزبه العدالة والتنمية ، ليبرز مدى جهله وتهاونه فيما يخص الإسلام .

وتسبب الفيديو في استياء العديد من المواطنين الرافضين لأردوغان وحملته الانتخابية؛ بعد كشف الوجه الحقيقي له والتأكد من استغلاله للإسلام والشعارات للسيطرة على المنطقة.