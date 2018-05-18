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بالفيديو.. أردوغان يستخدم موسيقى مسيئة إلى الإسلام في حملته الانتخابية

بالفيديو.. أردوغان يستخدم موسيقى مسيئة إلى الإسلام في حملته الانتخابية
أنقرة(صدى):

يبدو أن سقطات النظام التركي بقيادة أردوغان رجل الشعارات المزيفة الأول، لا تنتهي ، ولكن تلك المرة أساء حزب التنمية والعدالة الحاكم إلى الإسلام الذي يستغلوه لتحقيق مصالحهم الخاصة.

واستخدم أردوغان أغنية ” Your God Is Dead ” و التي تعنى ” لقد مات الإله ” – حاشا وكلا – في فيلم دعائي لحزبه العدالة والتنمية ، ليبرز مدى جهله وتهاونه فيما يخص الإسلام .

وتسبب الفيديو في استياء العديد من المواطنين الرافضين لأردوغان وحملته الانتخابية؛ بعد كشف الوجه الحقيقي له والتأكد من استغلاله للإسلام والشعارات للسيطرة على المنطقة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 1 ساعة

يقعون في شر اعمالهم والغضبب على قردوغان لن ينتهي

[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 1 ساعة

هم يتغنون بالاسلام من اجل مصالحهم فقط ولكنهم أكبر من يخالف شرع الله

[ عدد التعليقات: 47258 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

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