تعرف على جدول مسابقات اتحاد الكرة
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فى تغريدات لها على الحساب الرسمي للاتحاد بموقع ” تويتر ” ، عن مواعيد انطلاق عدد من المسابقات وكانت على النحو الأتي:
” انطلاق دوري ” الدرجة الأولي، والممتاز ” للناشئين في 28 سبتمبر 2018، والدوري ” الممتاز للبراعم ” دون 15 عام، والدرجة الأولي للشباب في 29 سبتمبر 2018.
وأشارت ” اللجنة ” ، إلي أنه تم تحديد موعد مسابقة دوري الدرجة الثانية فى 5 أكتوبر 2018، كما تم تحديد إنطلاق الدوري الممتاز للبراعم دون 13 عام في 19 أكتوبر القادم.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 27 دقيقة
طيب
تركي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 15 دقيقة
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