تعرف على جدول مسابقات اتحاد الكرة

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فى تغريدات لها على الحساب الرسمي للاتحاد بموقع ” تويتر ” ، عن مواعيد انطلاق عدد من المسابقات وكانت على النحو الأتي:

” انطلاق دوري ” الدرجة الأولي، والممتاز ” للناشئين في 28 سبتمبر 2018، والدوري ” الممتاز للبراعم ” دون 15 عام، والدرجة الأولي للشباب في 29 سبتمبر 2018.

وأشارت ” اللجنة ” ، إلي أنه تم تحديد موعد مسابقة دوري الدرجة الثانية فى 5 أكتوبر 2018، كما تم تحديد إنطلاق الدوري الممتاز للبراعم دون 13 عام في 19 أكتوبر القادم.