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تعرف على جدول مسابقات اتحاد الكرة

تعرف على جدول مسابقات اتحاد الكرة
ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فى تغريدات لها على الحساب الرسمي للاتحاد بموقع ” تويتر ” ، عن مواعيد انطلاق عدد من المسابقات وكانت على النحو الأتي:

” انطلاق دوري ” الدرجة الأولي، والممتاز ” للناشئين في 28 سبتمبر 2018، والدوري ” الممتاز للبراعم ” دون 15 عام، والدرجة الأولي للشباب في 29 سبتمبر 2018.

وأشارت ” اللجنة ” ، إلي أنه تم تحديد موعد مسابقة دوري الدرجة الثانية فى 5 أكتوبر 2018، كما تم تحديد إنطلاق الدوري الممتاز للبراعم دون 13 عام في 19 أكتوبر القادم.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 15 دقيقة

نبي مواعيد مبارياتنا بكأس العالم بالموعد والتاريخ

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