بالفيديو.. رد فعل صادم لعروس بعد تقبيل فتاة لزوجها
انهارت عروس مصرية بعد أن قبلت فتاة لبنانية زوجها في برنامج المقالب ” شفط دهون ” المذاع على إحدى القنوات الفضائية .
ظهرت الزوجة الذي مضى على زواجها أسبوعان فقط، داخل عيادة برفقة زوجها، وفجأة جاءت فتاة لبنانية وراحت تنظر للأخير ثم ادعت أنها قبلته على عنقه، مما أثار غضب الزوجة واعتدت عليها بالضرب المبرح، وعندما اكتشف أنه مقلب دخلت في نوبة بكاء هستيرية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47258 ] نشر منذ 30 دقيقة
طز فيهم وفي مقالبهم البايخه ,,
,, مالت عليكم وهل في هذا مزح ومقالب ………..؟
.. عالم مااعرف كيف يفكرون .. بياخه ماوراها بياخه ..