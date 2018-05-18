بالفيديو.. طيار سعودي في تحليق منخفض بطائرة C-130 في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طائرة سعودية داخل اليمن، تحلق بشكل منخفض جدًا على سطح الأرض.

وبيَّن المقطع الذي لا يتعدى ثواني قليلة، طائرة من نوع C-130، وهي تحلق قريبًا جدًا من الأرض.