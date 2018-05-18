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بالفيديو.. طيار سعودي في تحليق منخفض بطائرة C-130 في اليمن

بالفيديو.. طيار سعودي في تحليق منخفض بطائرة C-130 في اليمن
فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طائرة سعودية داخل اليمن، تحلق بشكل منخفض جدًا على سطح الأرض.

وبيَّن المقطع الذي لا يتعدى ثواني قليلة، طائرة من نوع C-130، وهي تحلق قريبًا جدًا من الأرض.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 1 ساعة

بارع هذا السائق وجميع طيارينا بارعون الله ينصرهم

[ عدد التعليقات: 1064 ] نشر منذ 1 ساعة

العريف كابتن شليويح يقول هذا تحليق خطر ومغامره فش لها داعي….

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