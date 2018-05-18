نشر : منذ 2 ساعتين 3٬147 3 الاخبار المحلية, عربية ودولية بالفيديو.. طيار سعودي في تحليق منخفض بطائرة C-130 في اليمن فهمي محمد(صدى): أظهر مقطع فيديو، طائرة سعودية داخل اليمن، تحلق بشكل منخفض جدًا على سطح الأرض. وبيَّن المقطع الذي لا يتعدى ثواني قليلة، طائرة من نوع C-130، وهي تحلق قريبًا جدًا من الأرض. الوسوم:الحوثيين, اليمن, طائرة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47258 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 1 ساعة
بارع هذا السائق وجميع طيارينا بارعون الله ينصرهم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1064 ] نشر منذ 1 ساعة
العريف كابتن شليويح يقول هذا تحليق خطر ومغامره فش لها داعي….