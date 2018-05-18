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فتح طريق عقبة حزنة في الباحة بعد إزالة الصخور المتساقطة

فتح طريق عقبة حزنة في الباحة بعد إزالة الصخور المتساقطة
ْْإبراهيم الزهزاني(صدى):

أزالت مديرية الدفاع المدني في منطقة الباحة، الصخور المتساقطة في طريقة عقبة حزنة بمحافظة بلجرشي.

وأعلن العقيد جمعان دايس الغامدي، عن فتح الطريق قبل قليل، بعد أن تم إغلاقه لإزالة الصخور التي أعاقت الحركة به.

وقال ” الغامدي ” : ” تم فتح عقبة حزنة قبل قليل بعد التأكد من إزالة الضرر والصخور المتساقطة، وتم إعداد المحاضر المشتركة مع إدارة الطرق والمرور ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 30 دقيقة

المهم يكون أمن على المارة وما يغلق مرة تانية

[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 29 دقيقة

يعطيكم العافية مريت منه اليوم مجهود رائع

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