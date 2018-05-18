فتح طريق عقبة حزنة في الباحة بعد إزالة الصخور المتساقطة
أزالت مديرية الدفاع المدني في منطقة الباحة، الصخور المتساقطة في طريقة عقبة حزنة بمحافظة بلجرشي.
وأعلن العقيد جمعان دايس الغامدي، عن فتح الطريق قبل قليل، بعد أن تم إغلاقه لإزالة الصخور التي أعاقت الحركة به.
وقال ” الغامدي ” : ” تم فتح عقبة حزنة قبل قليل بعد التأكد من إزالة الضرر والصخور المتساقطة، وتم إعداد المحاضر المشتركة مع إدارة الطرق والمرور ” .
تركي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 30 دقيقة
المهم يكون أمن على المارة وما يغلق مرة تانية
فهد[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 29 دقيقة
يعطيكم العافية مريت منه اليوم مجهود رائع
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28584 ] نشر منذ 15 دقيقة
طيب بالتوفيق