فتح طريق عقبة حزنة في الباحة بعد إزالة الصخور المتساقطة

ْْإبراهيم الزهزاني(صدى):

أزالت مديرية الدفاع المدني في منطقة الباحة، الصخور المتساقطة في طريقة عقبة حزنة بمحافظة بلجرشي.

وأعلن العقيد جمعان دايس الغامدي، عن فتح الطريق قبل قليل، بعد أن تم إغلاقه لإزالة الصخور التي أعاقت الحركة به.

وقال ” الغامدي ” : ” تم فتح عقبة حزنة قبل قليل بعد التأكد من إزالة الضرر والصخور المتساقطة، وتم إعداد المحاضر المشتركة مع إدارة الطرق والمرور ” .