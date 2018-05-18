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فوز الريال ببطولة أوروبا يعني الكثير لـ ” زيدان “

فوز الريال ببطولة أوروبا يعني الكثير لـ ” زيدان “
نواف السالم(صدى):

صرَّح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بأن فوز الريال بالنسخة الحالة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيعد إنجازًا عظيمًا إذا ما حدث.

وأوضح في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أنه في تلك الحالة سيكون الريال قد فاز بالبطولة لثلاثة مرات متتالية، ما يعني الكثير من الأشياء، أهمها أن العمل تم بشكل جيد للغاية، بحسب وصفه.

وقال ” زيدان ” : ” أنا سعيد للغاية بالقدرة على الاعتماد على جميع اللاعبين، عندما يحين الوقت سأضطر إلى اختيار من سيلعب منهم ” .

وحول انتقال الفرنسي جريزمان إلى برشلونة، أوضح زيدان أنه ليس لديه معلومات عن الأمر وأنها ليست مشكلته.
ورفض التعليق حاليًا على تفاوض ريال مدريد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث أشار إلى أن الحديث عن هذا الأمر سيكون بعد انتهاء الموسم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 60 دقيقة

بظن ان صلاح راح يضيع منكم الخطة وتنهزمون

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 58 دقيقة

لا عند الريال وتوقف راح يفوز على صلاح والفريق كلوا ههههههههه

[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 56 دقيقة

ريااااال مدريد إن شاء اللّه ياااارب🙏🙏

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