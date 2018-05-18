شرطة جازان تكشف حقيقة لغز فيديو ” تظلم القبر “

تركي السالم(صدى):

علق النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان، على مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي -الذي يُظهر شابًّا أمام قبر أخيه بمحافظة أبوعريش ويتظلم بسبب دفن جثة شقيقه- ، قائلا : ” تبَين أن حادثة مقتل أخيه وقعت قبل 3 سنوات تقريبًا في ظروف غامضة، وقد تم التوصل إلى القاتل في وقت قياسي حينها، وأودع التوقيف، وتولت الجهات المختصة التحقيق في القضية ” .

وأضاف ” الحكمي ” أن القضية الآن رهن النظر الشرعي المطهر ، والمتهم سجين رهن ما يصدر من أحكام شرعية ، وفيما يخص دفن الجثمان، فقد صدر أمر من جهة التحقيق بتسليم الجثمان لذويه بعد الانتهاء من إجراءات التشريح، ورفض استلامه من قبل ذويه طوال الفترة الماضية .

ويُكمل أنه رغم المحاولات المتكررة من كافة الجهات المعنية، إلا أنها قوبلت بالرفض، تم الإعراض عن ذلك وصدر توجيه من صاحب الصلاحية بالدفن تحت إشراف لجنة مُشكَّلة لهذا الخصوص، وأعدت المحاضر اللازمة بذلك، وبعد الدفن تم تسجيل المقطع المتداول.

شَدد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، وأن ما اقدم عليه صاحب المقطع يعد من قضايا الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام.