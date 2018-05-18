” التراويح ” فرصة للحوثيين لاعتقال الأئمة

فهمي محمد(صدى):

اعتقلت مليشيا الحوثي الإيرانية، مجموعة من أئمة المساجد بتهمة ” اداء صلاة الترايح بمكبرات الصوت “.

وداهمت المليشيا الإيرانية، المساجد واختطفت العشرات من الأئمة، وقامت بالاشتباك مع المصلين، وذلك وسط حالة من السخط والغضب بين اليمنيين.

ولم تفرج المليشيا الإرهابية إلا على عدد قليل من الأئمة، وذلك بعد توقيعهم على تعهدات بعدم أداء صلاة التراويح بمكبرات الصوت.وقام الحوثيون، بالسير في شوارع صنعاء والتحذير من رفع شعائر صلاة التراويح بمكبرات الصوت، فيما هدَّدت بعقوبات ظالمة لمن يفعل ذلك.