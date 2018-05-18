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بالصور.. بومة تدير رأسها بسرعة غريبة

بالصور.. بومة تدير رأسها بسرعة غريبة
أماني الغامدي(صدى):

رصد مصور فوتوغرافي بريطاني يٌدعى ” مايلز هيربرت ” لقطات رائعة ترصد تحرك رأس البومة في جميع الاتجاهات كدائرة تشبه الألعاب النارية.

وعلق مايلز على الصورة قائلا ، إن البومة بدت وكأنها تتدرب بتمرين قوى، بينما تدير رأسها بقوة في جميع الاتجاهات.

يذكر أن عظام رقبة البومة تساعدها على الحركة في مجال واسع، على عكس الإنسان إذا حاول تحريك رأسه بنفس الشكل يتعرض للخطر.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9551 ] نشر منذ 1 ساعة

تحرك رأسها في جميع الإتجاهات🤔
الله من زود «اللقافة» شريفة ماتبغي شئ يفوتها🙈

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