كردي خارج حسابات الأهلي في الموسم المقبل

ماجد محمد(صدى):

أعلن النادي الأهلي عن عدم رغبته فى تجديد عقد أمير كردي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي انتهى الموسم الماضي، حيث خرج الكردى من حسابات النادي لأسباب فنية ومالية، ليعود كردي إلى الدوري اليوناني مجدَّدًا في ظل رغبته الاستقرار هناك.

جدير بالذكر أن أمير كردي انضم للنادي الأهلي عام 2014، قادمًا من الدوري اليوناني بعد الموافقة على منحه جوازَ سفرٍ سعوديًّا، كونه يحمل الجنسية اليونانية “جنسية والدته”، أما والده فسعوديٌّ، ثم جدَّد اللاعب عقده مع الأهلي عام 2016 ، لمدة موسمين أثناء رئاسة مساعد الزويهري النادي.