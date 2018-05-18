طقس الغد.. توقعات بهطول أمطار ودرجات الحرارة المتوقعة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، على مناطق المملكة.

وأكدت في بيان لها، مساء اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض, القصيم وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.

كما تهطل مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها, وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة المدينة المنورة.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا ..