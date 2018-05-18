الصرامي: الهلال خسر امام نوتنغهام الإنجليزي 8-0

الجمعة 18
مايو
ليتك والله امرحت?? انت اشغلتنا سنة كاملة وانت تقول الهلال انسحب من نهائي اسيا..ولم قالك الملحم الهلال انسحب لان المنتخب سحب منه تسع لاعبين قمت تقول الموضوع له تبعات وان الصحفيين الهلالي عيرو النصراويين بانسحابهم من البطوله الخليجيه والنصراويين بيردونها لهم وبديت تحوص
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو مقبل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 29 دقيقة
ليتك والله امرحت?? انت اشغلتنا سنة كاملة وانت تقول الهلال انسحب من نهائي اسيا..ولم قالك الملحم الهلال انسحب لان المنتخب سحب منه تسع لاعبين قمت تقول الموضوع له تبعات وان الصحفيين الهلالي عيرو النصراويين بانسحابهم من البطوله الخليجيه والنصراويين بيردونها لهم وبديت تحوص