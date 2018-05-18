نجل الراحل عبدالرحمن السميط يتحدث عن وفاة والده

الجمعة 18
مايو
الله يرحمه ويسكنه الجنه ,, آمين ,,
,, ياكم احترم هذا الرجل واقدره ، لفعله الخير وتضحيته ومقاومته لكل الظروف الدواهي التي اعترضت مساعيه الخيريه ونشر الإسلام باالكلمات الطيبه والفعل الحسن المفيد للمجتمع ، على مدى 30 عاماً ، واسلم على يديه الكريمه اكثر من 11 مليون شخص ، وقام بتعليمهم وتنشئتهم وتربيتهم تربيه إسلاميه فتخرج على يديه الدعاة والأطباء والمعلمين ، والكلام في هذا اكثر من ان نحصيه في تفاصيله ..
.. رغم قيام كل دول الشر ضده ، وعلى رأسها الأمم المتحده .. وهو صابر ومستمر في نشر الإسلام ونشر التوعية الصحيه والتعليميه والرفاهيه ، الى ان مُنعت عنه الإمدادات الخيريه ومُنعت عنه حتى املاكه الخاصه لاتصل إليه هناك بين تلك الشعوب الجاهله البدائية البائسه .. ولم يثنِ عزيمته إلا المرض .. ( ولا اود ان اذكر اكثر تفصيلاً ) ..
.. فعاد الى بلاده عودة البطل الذي نذر حياته لله ( هذا مانحسبه والله حسيبه ) ، وانتقل الى رحمة الله وهو راضٍ بما سنحت له به الفرص وبنفسه الكثير .. ولا انسى معاضدة ام عياله ام صهيب وابنائه فكانوا له نعم العوين بعد الله ,,
,, رحم الله عبد الرحمن السميط ووالدينا ، رحمة واسعه واسكنهم فسيح جناته ,, اللهم آمين ,,
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47243 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه الجنه ,, آمين ,,
,, ياكم احترم هذا الرجل واقدره ، لفعله الخير وتضحيته ومقاومته لكل الظروف الدواهي التي اعترضت مساعيه الخيريه ونشر الإسلام باالكلمات الطيبه والفعل الحسن المفيد للمجتمع ، على مدى 30 عاماً ، واسلم على يديه الكريمه اكثر من 11 مليون شخص ، وقام بتعليمهم وتنشئتهم وتربيتهم تربيه إسلاميه فتخرج على يديه الدعاة والأطباء والمعلمين ، والكلام في هذا اكثر من ان نحصيه في تفاصيله ..
.. رغم قيام كل دول الشر ضده ، وعلى رأسها الأمم المتحده .. وهو صابر ومستمر في نشر الإسلام ونشر التوعية الصحيه والتعليميه والرفاهيه ، الى ان مُنعت عنه الإمدادات الخيريه ومُنعت عنه حتى املاكه الخاصه لاتصل إليه هناك بين تلك الشعوب الجاهله البدائية البائسه .. ولم يثنِ عزيمته إلا المرض .. ( ولا اود ان اذكر اكثر تفصيلاً ) ..
.. فعاد الى بلاده عودة البطل الذي نذر حياته لله ( هذا مانحسبه والله حسيبه ) ، وانتقل الى رحمة الله وهو راضٍ بما سنحت له به الفرص وبنفسه الكثير .. ولا انسى معاضدة ام عياله ام صهيب وابنائه فكانوا له نعم العوين بعد الله ,,
,, رحم الله عبد الرحمن السميط ووالدينا ، رحمة واسعه واسكنهم فسيح جناته ,, اللهم آمين ,,