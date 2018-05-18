مقتل 57 فرد من الحرس الإيراني في مطار حماه العسكري

دمشق(صدى):

شهد مطار حماة العسكري في وسط سوريا، اليوم الجمعة، سلسلة انفجارات ضخمة، في الوقت الذى كشفت مصادر محلية عن قصف استهدف منظومة صواريخ إيرانية، أسفر عن مقتل 57 عنصراً في الحرس الثوري الإيراني.

وكشف المرصد السوري أن الانفجارات وقعت ” في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار ” قرب مدينة حماة ، بينما أفادت معلومات أولية عن قصف استهدفت أنظمة صواريخ أرض جو باور 373 التابعة للمليشيات الإيرانية في المطار.

وفي سياق متصل، استهدفت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، عدة مواقع عسكرية في سوريا كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من مايو، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف ” الإيرانية ” رداً على هجوم صاروخي قالت أيضاً إنه ” إيراني ” على الجولان المحتل.