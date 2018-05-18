بالفيديو.. مسن يحمل ورما غريبا بحجم جوال بطاطس على ظهره

مانيلا(صدى):

لمدة 40 عاماً ، يعاني مسن فلبيني يٌدعى ” هيسوس دماتا ” من نمو ورم حميد هائل على ظهره بحجم جوال بطاطس ، دون علاج طوال هذه السنوات .

وكان لاحظ هيسوس دماتا، لأول مرة وجود كتلة صغيرة بحجم حبة الزيتون أسفل العنق عام ١٩٧٨ إلا إنه لم يذهب إلى الأطباء لأنه لم يكن هناك أي ألم وأنه كان خائفا من ارتفاع تكلفة العلاج.

يبلغ قطر الورم الحميد الآن نصف متر ( ويزن نحو ٥ كيلوجرامات، ويمتد بكامل ظهره، وتقاعد هيسوس عن عمله كمزارع لأن الورم أصبح ثقيلا جدًا ولا يقوى على حمله طوال اليوم في الحقول.

فيما يحاول جيرانه بإحدى القرى الفلبينية ، جمع ما يكفي من المال لإرسال هيسوس إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية تتكلف ما يعادل آلاف الجنيهات.

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