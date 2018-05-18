فيديو يكشف مقتل جنود أمريكين بالنيجر على يد ” داعش “

واشنطن(صدى):

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاغون ” عن مقطع فيديو، نشرته حول عملية فاشلة ضد تنظيم ” داعش ” الإرهابي، قامت بها قوات خاصة من الجيش الأمريكي في النيجر في اكتوبر 2017، وأدت لمقتل جنود أمريكيين.

ويحتوي الفيديو على جثة الجندي ” لا دافيد جونسون ” ، وهروب سبعة جنود أمريكيين وأربعة جنود من النيجر إلى مستنقع للاختباء ، في الوقت الذي نُشر على شبكة الإنترنت في شهر مارس الماضي، فيديو يُظهر مقتل 4 جنود أمريكيين في النيجر.

ويُذكر أن الفيديو الذي نشرته حسابات تنظيم ” داعش ” آنذاك، تم الحصول عليه من كاميرات لجنود أمريكيين قُتلوا في كمين نصبته جماعة تابعة لتنظيم ” داعش ” في النيجر ، وتبلغ مدة مقطع الفيديو 9 دقائق ويكشف عن اللحظات الأخيرة للجنود الأمريكيين.