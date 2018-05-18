بالفيديو.. إعلامية شهيرة: تزوجت 4 مرات عرفي وأخفيت عن ابنائي

القاهرة(صدى):

كشفت الإعلامية المصرية منى العراقي، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” شيخ الحارة للإعلامية بسمة وهبه ، أنها تزوجت 5 مرات، 4 منها “ عرفي ” .

وقالت منى خلال البرنامج ، “ تزوجت 5 مرات، منها 4 بشكل عرفي، والخامسة بشكل رسمي ” .

وأشارت إلى أنها “ كانت تخفي أمر زواجها العرفي على أولادها، لكن بعد هذه الحلقة سينفضخ أمرها أمامهم ” .