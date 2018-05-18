بالفيديو.. إعلامية شهيرة: تزوجت 4 مرات عرفي وأخفيت عن ابنائي
كشفت الإعلامية المصرية منى العراقي، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” شيخ الحارة للإعلامية بسمة وهبه ، أنها تزوجت 5 مرات، 4 منها “ عرفي ” .
وقالت منى خلال البرنامج ، “ تزوجت 5 مرات، منها 4 بشكل عرفي، والخامسة بشكل رسمي ” .
وأشارت إلى أنها “ كانت تخفي أمر زواجها العرفي على أولادها، لكن بعد هذه الحلقة سينفضخ أمرها أمامهم ” .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو تزوجتي مية مو هذي المشكله …. اللي ابغا افهمو ليش عرفي ؟! …. 😕🙄 الله المستعان
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3164 ] نشر منذ 2 ساعتين
😏😏
طلال[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههه لنا الله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16968 ] نشر منذ 53 دقيقة
زواج عرفي يعني زواج سري ما فيه حفله ولا معازيم