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بالفيديو.. إعلامية شهيرة: تزوجت 4 مرات عرفي وأخفيت عن ابنائي

بالفيديو.. إعلامية شهيرة: تزوجت 4 مرات عرفي وأخفيت عن ابنائي
القاهرة(صدى):

كشفت الإعلامية المصرية منى العراقي، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” شيخ الحارة للإعلامية بسمة وهبه ، أنها تزوجت 5 مرات، 4 منها “ عرفي ” .

وقالت منى خلال البرنامج ، “ تزوجت 5 مرات، منها 4 بشكل عرفي، والخامسة بشكل رسمي ” .

وأشارت إلى أنها “ كانت تخفي أمر زواجها العرفي على أولادها، لكن بعد هذه الحلقة سينفضخ أمرها أمامهم ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 2 ساعتين

لو تزوجتي مية مو هذي المشكله …. اللي ابغا افهمو ليش عرفي ؟! …. 😕🙄 الله المستعان

[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههههه لنا الله

[ عدد التعليقات: 16968 ] نشر منذ 53 دقيقة

زواج عرفي يعني زواج سري ما فيه حفله ولا معازيم

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