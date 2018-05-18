بالفيديو.. مؤذن الحرم المكي لربع قرن يكشف تاريخ الإذانة به

نايف السالم(صدى):

نشرت رئاسة الحرمين الشريفين، مقطع فيديو، لمؤذن الحرم المكي الشيخ علي أحمد ملا، وهو المؤذن المعروف بأنه لم ينقطع عن الأذان في الحرم لمدة 25 عامًا.

وبيَّن المؤذن في المقطع، أنه كان يوجد 7 منارات تؤذن في وقت واحد، قبل إدخال أجهزة الصوت الحديثة، مشيرًا إلى أن الأذان في الحرم يرجع إلى عائلة ” بيت شيخ الحرم ” .

وأشار إلى أن شروط اختيار المؤذن قديمًا اختلفت عن الشروط الآن، موضحًا أن قديمًا كان يجب أن يكون المؤذن صوته نديًا وقويًا، ومخارج حروفه سليمة، أما الآن فقد أضيفت شروط جديدة منها أن يكون حافظًا للقرآن الكريم ومتفقهًا في الدين.