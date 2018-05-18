وزارة الاتصالات تعلن قائمة ب ” 80 ” فرد لإجراء مقابلة شخصية على وظائفها

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قائمة بأسماء (80) متقدماً ومتقدمة على الوظائف الشاغرة المعلن عنها على موقعها الإلكتروني في 19 / 8 / 1439هـ، وتوجهت بدعوتهم إلى إجراء المقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع الأسماء المرشحة عن طريق وسائل الاتصال من واقع بياناتهم المسجّلة بمنصّة التوظيف الإلكتروني ” جدارة ” ، وذلك لتحديد مواعيد إجراء المقابلة الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن دعوتها إلى أكثر من متقدم ومتقدمة لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، لا يعني القبول النهائي للمرشح، وأنه في حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم والمتقدمة وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.