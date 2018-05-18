بالفيديو.. ” التجارة ” تكشف حقيقة بيع منتجات إيرانية في أسواق المملكة

عادل الحربي(صدى):

تفاعل وزارة التجارة والاستثمار، مع مقطع الفيديو المتداول والذي يدعي بيع ألبان ” سيريلاك ” إيرانية الصنع داخل الأسواق السعودية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن مقطع الفيديو ليس في المملكة، قائلًا ” حياك الله، المقطع المصور هو لمنشأة تجارية خارج السعودية ويتضح ذلك من خلال بطاقة السعر الموجودة على الرف ” .

وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحذر فيه أحد الأشخاص المستهليكت بعد شراء منتج الحليب المتواجد على الأرفف حيث أنها صنعت في إيران وتضر الأطفال، زاعمًا أنهار في المملكة، وقام أحد المواطنين بإرساله إلى وزارة التجارة للتأكد من صحيته.