نصائح طبية لتجنب الصداع في الصيام

نورة الشهري(صدى):

أفاد الدكتور سامي جودة، استشاري مخ وأعصاب ، الصائمين لتجنب شعورهم بالصداع في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، بشرب كمية مناسبة من السوائل والاهتمام بوجبة السحور والنوم لفترة كافية والانتظام في ممارسة الرياضة.

وأشار ” جودة ” إلى أهمية اتباع نظام غذائي متوازن خلال الشهر الفضيل، بالاعتماد على البروتينات والدهون، إلى جانب كمية مناسبة من الكربوهيدرات والسكريات والنشويات ، موضحاً أن الشعور بالصداع في الأيام الأولى من رمضان يحدث بسبب نقص الجلوكوز بالدم ونقص كمية المياه والسوائل بالجسم.

وأضاف استشاري المخ والأعصاب، أن الصداع الذي يأتي خلال فترات الصيام ويشتد في الفترات الأخيرة من النهار، يحدث بسبب نقصان كمية الجلوكوز إلى درجة لم يعتدها الجسم في الأيام العادية ، أما الصداع الذي يأتي بعد الإفطار يكون سببه كمية الأطعمة الكثيرة التي تعمل على ضخ كميات من الدم إلى الجهاز الهضمي، وهو مايؤدي إلى نقص الدم المتجه إلى خلايا المخ.