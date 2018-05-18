وظائف أكاديمية شاغرة للنساء فقط بجامعة الأميرة نورة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفُر وظائف أكاديمية درجة محاضر لكلية الإدارة والأعمال ابتداءً من يوم الأحد الموافق 20/ 5/ 2018م وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 24/ 5/ 2018.

وأوضحت الجامعة أن من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمات لشغل وظائف محاضرات؛ أن تكون سعوديات الجنسية،حاصلات على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصصها بمرحلة الماجستير متوافقاً مع تخصصها بمرحلة البكالوريوس، وألا يقل التقدير العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً وألا يتجاوز العمر 35 عاماً، بالإضافة إلى اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

وكما اشترطت الجامعة الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية ( TOEFLأو IELTS بحيث لا تقل الدرجة في اختبار الـ IELTS عن 6 أو 78 في اختبار الـ TOEFL) (IBT).) ، لافتة إلى أن ترسل المتقدمات صور إلكترونية للمستندات التالية: صورة من بطاقة الهوية الوطنية بطاقة الأحوال الشخصية وصورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس والماجستير والسجل الأكاديمي لكل منهما ،صورة طبق الأصل من معادلة شهادة البكالوريوس و الماجستير الصادرة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة وصورة من اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) الأكاديمي أو( ( TOEFL (IBT).

أفادت الجامعة أن التقديم للوظائف الشاغرة يتم عبر موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: من هنــا ، ويمكن للمتقدمة تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم على الوظائف، على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.

وأتاحت الجامعة للمتقدمات فرصة للتواصل عند وجود أي استفسار من خلال فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني، [email protected] أو على أرقام الهاتف / 8243125/ 8243069/8243139/8243318 .