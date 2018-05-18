بالصور.. أغلى 7 سوبركارز في العالم

عادل الحربي(صدى):

قال خبير في مجال السيارات ، أننا نعيش الآن في عصر ذهبي يتم فيه إطلاق سوبر كار جديدة كل بضعة أشهر، مع تزايد في التكلفة واﻹبهار في الوقت ذاته كل مرة .

وقدم الخبير قائمة من هذه السيارات التي يتخطى ثمنها الملايين.

1) بوجاتي شيرون: 11.25 مليون ريال سعودي

من المستحيلات أن نقوم بعمل قائمة مشابهة دون ذكر بوجاتي، فيعد تقديم طراز فيرون بقوة 1,000 حصان منذ أكثر من 10 أعوام، أكدت الشركة على تقاليدها التي تتضمن قوة جامحة، تقنية عالية وفخامة لا مثيل لها عبر شيرون الجديدة بقوة 1,479 وسرعة قصوى تصل إلى 420 كلم/ساعة، مع سعر يناسب هذه الحزمة الفريدة، مع وجود نسخة أخف وأفضل من حيث التوجيه تحت اسم شيرون سبورت بسعر 12.23 مليون ريال سعودي.

2) مكلارين سينا: 3.6 مليون ريال سعودي

بين قائمتنا من هذه السيارات ذات اﻷسعار الباهظة تكاد سينا تعتبر صفقة رابحة للغاية بسعر أقل من مليون دولار أمريكي، وخاصة أنها تأتي بقوة 789 حصان و 800 نيوتن.متر من عزم الدوران، إضافة لتسمية سينا التي تأتي تيمناً باسم متسابق فورمولا 1 اﻷسطوري إيرتون سينا، كما أن أبوابها تحتوي على ألواح زجاجية شفافة بشكل جذاب.

3) باجاني هوايرا رودستر: 9 مليون ريال سعودي

تقترب هويرا ذات السقف الصلب من نهاية عمرها، إلا أن باجاني أطلقت نسخة رودستر رائعة أفضل من النسخة القياسية، حيث أنها أخف بمقدار 80 كيلوجرام مع زيادة في القوة بمقدار 33 حصان لتكون قوتها الكاملة 753 حصان، إضافة لكونها ذات سقف مكشوف يمكن السائق من سماع صوت محرك AMG V12 مزدوج التيربو بشكل واضح.

4) كوينيجسيج ريجيرا: 7.09 مليون ريال سعودي

رغم أن أي من طرازات كوينيجسيج تناسب هذه القائمة بسهولة فائقة، إلا أن لطراز ريجيرا بريق خاص بسبب طريقة قيادتها، حيث لا تحتوي على أي قير، بدلاً من ذلك تحتوي على محرك وثلاثة محركات كهربائية تقود العجلات بشكل مباشر، وبدمج هذه المحركات معاً تصبح القوة اﻹجمالية 1,500 حصان مع سرعة قصوى تصل إلى 400 كلم/ساعة، إضافة إلى حصولها على تصميم كوينيجسيج المستقبلي التقليدي، حيث تعتبر أفضل رد على أولئك الذين يرون أن السيارات الهجينة مملة.

5) هينيسي فينوم جي تي: 3.65 مليون ريال سعودي

تحمل فينوم جي تي محرك بقوة 1,000 إلى 1,400 حصان حسب الفئة، كما أنها واحدة من السيارات القليلة القادرة على الصمود أمام سرعة بوجاتي فيرون.

عند اختبار نسخة الرودستر المكشوفة وُجد أن سرعتها القصوى 426 كلم/ساعة، بينما تصل السرعة حد 435 كلم/ساعة للنسخة ذات السقف الصلب، وتبدأ اﻷسعار من 3.65 مليون ريال سعودي، وحتى 4.5 مليون ريال سعودي للطراز النهائي.

6) أبولو انتينسا ايموزيوني: 10.20 مليون ريال سعودي

يمتلك طراز انتينسا ايموزيوني محرك استنشاق طبيعي سعة 6.3 لتر V12 بقوة 769 حصان و 760 نيوتن.متر من عزم الدوران مع عدد لفات يصل إلى 9,000 لفة في الدقيقة، وهو السبب خلف اسم هذه السيارة، والذي يعني “العاطفة الشديدة” باﻹيطالية.

7) برابهام بي تي 62: 5.25 مليون ريال سعودي

تشبه برابهام BT62 طراز أبولو السابق عبر عدة طرق، أولها هو محرك السحب الطبيعي V8 اﻷخف من محرك أبولو، والذي يأتي بقوة 700 حصان و 760 نيوتن.متر من عزم الدوران، إلا أن برابهام تأتي مع تصميم أكثر جاذبية بكثير مع تاريخ طويل في سباقات السيارات ونصف سعر أبولو تقريباً، إلا أن التضحية الوحيدة واﻷهم بالطبع ستكون أنها مخصصة لحلبات السباق فقط وغير قانونية على الطرق العامة.