صرف ” مكرمة ” خادم الحرمين للدارسين في استراليا
قامت الملحقية الثقافية باستراليا، اليوم الجمعة، بصرف ” مكرمة ” خادم الحرمين الشريفين للدارسين في الخارج على حسابهم الخاص.
وأوضح الملحقية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنه تم إيداع مبلغ ” المكرمة ” المقدر بـ 2000 دولار في حسابات الدارسين البنكية بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.
وقالت ” إنفاذًا للأمر الكريم بصرف مكافأة 2000 دولار لجميع الطلاب الدارسين في الخارج، تم اليوم صرف مكرمة الدارسين على حسابهم الخاص ” .
ماجد[ عدد التعليقات: 683 ] نشر منذ 1 ساعة
المكرمة لمن هم يدرسون بالخارج
وهم من عليهم الشكر والذكر لملكنا سلمان أطال الله بعمره
فناكر المعروف ….كالبهيمة ___أكرمكم الله____
عمار[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يحفظه وينصره بها