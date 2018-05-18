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صرف ” مكرمة ” خادم الحرمين للدارسين في استراليا

صرف ” مكرمة ” خادم الحرمين للدارسين في استراليا
كانبرا(صدى):

قامت الملحقية الثقافية باستراليا، اليوم الجمعة، بصرف ” مكرمة ” خادم الحرمين الشريفين للدارسين في الخارج على حسابهم الخاص.

وأوضح الملحقية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنه تم إيداع مبلغ ” المكرمة ” المقدر بـ 2000 دولار في حسابات الدارسين البنكية بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقالت ” إنفاذًا للأمر الكريم بصرف مكافأة 2000 دولار لجميع الطلاب الدارسين في الخارج، تم اليوم صرف مكرمة الدارسين على حسابهم الخاص ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 683 ] نشر منذ 1 ساعة

المكرمة لمن هم يدرسون بالخارج
وهم من عليهم الشكر والذكر لملكنا سلمان أطال الله بعمره
فناكر المعروف ….كالبهيمة ___أكرمكم الله____

[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 58 دقيقة

الله يحفظه وينصره بها

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