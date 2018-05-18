صرف ” مكرمة ” خادم الحرمين للدارسين في استراليا

كانبرا(صدى):

قامت الملحقية الثقافية باستراليا، اليوم الجمعة، بصرف ” مكرمة ” خادم الحرمين الشريفين للدارسين في الخارج على حسابهم الخاص.

وأوضح الملحقية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنه تم إيداع مبلغ ” المكرمة ” المقدر بـ 2000 دولار في حسابات الدارسين البنكية بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقالت ” إنفاذًا للأمر الكريم بصرف مكافأة 2000 دولار لجميع الطلاب الدارسين في الخارج، تم اليوم صرف مكرمة الدارسين على حسابهم الخاص ” .