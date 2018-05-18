بعد التيفو العالمي بكأس الملك.. الاتحاد يفجر مفاجأة لجمهوره

نواف السالم(صدى):

كشف نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، عن بشرى سارة لجمهوره الذي يؤازه في كل الأوقات، خاصة بعد التيفو العالمي الذي صممه في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد النادي أنه جمهوره سيكون له الأولوية في الاحتفال بالبطولة الكبرى ” كأس خادم الحرمين “، حيث سيتيح لـ100 مشجع من عشاق الاتحاد التقاط صور تذكارية من الكأس.

وقال النادي على حسابه الرسمي على ” تويتر “، ” باعتبار جمهور نادينا هو الرقم الأول دائمًا دعمًا وحضورًا فسوف يكون له الأولوية في الاحتفال بالبطولة الكبرى، في بادرة غير مسبوقة تتيح لمائة مشجع يوميًا من داعمين النادي في حملة #ادعم_ناديك التقاط صور تذكارية مع الكأس الغالية من خلال السحب الذي سيتم بين الداعمين “.

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وكان الاتحاد توج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في نسختها الـ42، بعد أن تغلب على الفيصلي بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على إستاد الجوهرة المشعة بجدة.

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