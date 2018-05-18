بالفيديو والصور.. الجيش اليمني والتحالف ينجحان في قطع الإمدادات عن الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

نجح الجيش اليمني وقوات التحالف العربي من تحرير سلسلة جبال وقرية الفرع، في محافظة ” صعدة ” بعد أن كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن الجيش اليمني وقوات التحالف سيطرا على السلسلة الجبلية المطلة على قرية الفرع من ناحية الغرب والجنوب الغربي؛ ليقطعا بذلك الطريق أي إمدادات قادمة إلى الحوثيين من وسط مديرية ” كتاف ” .

تجدر الإشارة إلى أن الجيش اليمني كان مسنودًا بطيران التحالف، حيث نفد أمس الخميس، عملية عسكرية ناجحة؛ أسفرت عن تحرير عدة مواقع استراتيجية في جبهة حرض بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.