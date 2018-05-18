ضبط الجاني في واقعة الاعتداء على الممارس الصحي

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أنه بناءً على ماتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقوم بالإعتداء على أحد الممارسين الصحيين بأحد المستشفيات الخاصة بآلة حادة أثناء أدائه لعمله ،وماتلقاه مركز شرطة المطار مساء يوم الخميس الأول من رمضان من بلاغ عن الواقعه، فقد تم وعلى الفور ألإنتقال ومباشرة الحادث.

واتضح أن المصاب من جنسيةٍ آسيوية وتلقى العلاج اللازم وحالته الصحية مستقرة، وقد عكف فريق البحث والتحري بالمركز على جمع المعلومات والدلائٍل ، والتي أسفرت بحمدالله عن تحديدٍ هوية الجاني، والقبض عليه خلال فترةٍ وجيزة لم تتجاوز الثلاث ساعات، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر ، تم سماع أقواله واستكمال إجراءات الإستدلال ، وإحالته لفرع النيابة العامة بالمنطقة .

وشرطة منطقة المدينة المنورة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .