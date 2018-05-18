أمانة الرياض تجري قرعة إلكترونية علنية لـ 3000 شخص

حمود العنزي(صدى):

تبدأ أمانة الرياض بإجراء قرعة إلكترونية علنية لـ 3000 شخص؛ وذلك تنفيذًا لأوامر المنح ممن صدرت لهم الأوامر السامية الكريمة، بمنحهم قطع أراضي في مدينة الرياض.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم إجراء القرعة بقاعة الادارة العامة للتشغيل والصيانة، في الملز وذلك خلال الفترة من يوم الأحد ٤ رمضان وحتى الثلاثاء ٦ رمضان.

مشيرة إلى أنه سيتم إجراءات القرعة من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الساعة الـ 3 مساءًا، كما أنها ستتم على 4 فترات لكل يوم.

كما أبانت الأمانة أن الحضور لمقر القرعة سيكون اختياريًا، وسيتم اشعار المقترعين برسائل نصية على هواتفهم بأرقام القطع التي سيتم تخصيصها لهم، بعد انتهاء القرعة مباشرة.