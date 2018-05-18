” المواصفات ” : توقف عن استخدام شاحن الأجهزة الذكية في هذه الحالات

عادل الحربي(صدى):

حذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الجمعة، المواطنين من استخدام شواحن الأجهزة الذكية، عندما يجد بها الشخص أي تلف أو قطع، وذلك تفاديًا لوقوع المخاطر.

حيث وجهت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، رسالة تحذيرية للمواطنين، قالت فيها: ” توقف عن استخدام شاحن الأجهزة الذكية عند ملاحظة أي تلف أو قطع حتى لو كان بسيطًا ” .