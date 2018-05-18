  • الجمعة 18

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” المواصفات ” : توقف عن استخدام شاحن الأجهزة الذكية في هذه الحالات

” المواصفات ” : توقف عن استخدام شاحن الأجهزة الذكية في هذه الحالات

” المواصفات ” : توقف عن استخدام شاحن الأجهزة الذكية في هذه الحالات
عادل الحربي(صدى):

حذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الجمعة، المواطنين من استخدام شواحن الأجهزة الذكية، عندما يجد بها الشخص أي تلف أو قطع، وذلك تفاديًا لوقوع المخاطر.

حيث وجهت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، رسالة تحذيرية للمواطنين، قالت فيها: ” توقف عن استخدام شاحن الأجهزة الذكية عند ملاحظة أي تلف أو قطع حتى لو كان بسيطًا ” .


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 50 دقيقة

الله يسترها علينا وعلي ابنائنا ,, احميهم واحفظهم يارب

[ عدد التعليقات: 677 ] نشر منذ 48 دقيقة

من ااخطر الاشياء هدي وانتشرت الحوادث كثيرا بسببها في الفتره الاخيره الله يسترها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *