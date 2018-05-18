” المواصفات ” : توقف عن استخدام شاحن الأجهزة الذكية في هذه الحالات
حذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الجمعة، المواطنين من استخدام شواحن الأجهزة الذكية، عندما يجد بها الشخص أي تلف أو قطع، وذلك تفاديًا لوقوع المخاطر.
حيث وجهت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، رسالة تحذيرية للمواطنين، قالت فيها: ” توقف عن استخدام شاحن الأجهزة الذكية عند ملاحظة أي تلف أو قطع حتى لو كان بسيطًا ” .
عمار[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يسترها علينا وعلي ابنائنا ,, احميهم واحفظهم يارب
ماجد[ عدد التعليقات: 677 ] نشر منذ 48 دقيقة
من ااخطر الاشياء هدي وانتشرت الحوادث كثيرا بسببها في الفتره الاخيره الله يسترها