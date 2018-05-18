” الأرصاد ” تحذر من سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذار مبكر بهبوب سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق بالمملكة، وهم ” نجران، جازان، الباحة، عسير، تبوك، حائل، مكة المكرمة ” .

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن السحب الرعدية ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مشيرة إلى وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع.

وستبدأ الحالة بمناطق نجران والباحة وعسير من الساعة 12.00 ظهرًا حتى الساعة 10.00 مساءً، وبمنطقة ” مكة المكرمة ” ستبدأ من الساعة 9.00 صباحًا وتنتهي في الساعة الـ 10.00 مساءً، أما في ” حائل ” فستبدأ في الـ 9.00 صباحًا وستنتهي في الساعة 12.00 ظهرًا.