فارس كرم يكشف حقيقة ارتباطه بمريم سعيد

أماني الغامدي(صدى):

نفى الفنان اللبناني فارس كرم وجود علاقة بينه ونين الإعلامية المغربية مريم سعيد، من خلال محادثة ” واتساب ” بينه وبين احد الصحافيين.

وظهر في المحادثة بين كرم والصحافي، صورة بعثها الاخير له وهي تجمع بيننه وبين الشابة، وكتب له الصحافي: ” فارس حبيبي شفت هالخبر المنتشر، وعم يباركلك الناس وأنا آخر من أعلم ” .

وقال له كرم ، ” صرلي 5 سنين مش شايفها لمريم.. أكيد لا، مبارح بعتولي ياها هيدي صورة من زمان ” .

وتابع الصحافي ساخراً ، ” كم واحدة زوجوك لهلق ” ، ليرد عليه كرم: ” نصف الوطن العربي ” .