بالفيديو.. مشهد يصور بشكل واقعي وحقيقي جزء بسيط من غدر وخيانة ” الحمدين “
صورت الحلقة الأولى من برنامج ” حالتنا حالة ” للإعلامي الكوميدي خالد الفراج، بشكل واقعي وحقيقي جزء بسيط من تاريخ كبير من الغدر والخيانة والطعن في الظهر الذي كانت تمارسه دويلة شرق سلوى خلال السنوات الماضية.
ولاقت الحلقة الأولى ترحيبًا لدى الأوساط في المملكة والخليج، حيث تناولت فكرة التلون والتناقض الذي يتبعه تنظيم الحمدين، في التعامل مع الأشقاء، ومواقفه السياسية المخزية تجاه العرب ودول المنطقة.
كما تناولت الحلقة سعي تنظيم الحمدين الدائم إلى طعن الأشقاء العرب، إضافة إلى سياساته الغادرة تجاه دول المنطقة، بالتحالف مع الدول المعادية التي تزعزع الشرق الأوسط.
qlq[ عدد التعليقات: 1346 ] نشر منذ 2 ساعتين
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اكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
خديجه[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 2 ساعتين
إلا الحماقة أعيت من يداويها!
#قطرائيل #قطر_تمول_الإرهاب #قطر_عراب_الفوضى #قطر_تحتضن_الشواذ #قطر_تغدر_بالعرب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكله ان لهم سنين وهم يتآمرون على السعوديه وتدعم الحركات ودلوخ ما يدرون ان السعوديه عارفه تآمرهم ولاكن الملوك يصبرون واذا ضربو يقطعون وجا الان قطع جزيرتهم حسبي الله عليهم
زائر[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ 1 ساعة
ايران وقطر وجدا امامهما حكام خونة و اطفال يحكمون الاقطار و شياب يلهثون خلف مصالحهم وشهواتهم لذلك تمادوا في سياسة العدوان المستتر .
خليجنا واحد[ عدد التعليقات: 1403 ] نشر منذ 57 دقيقة
عجلو بقناة سلوي ودعوهم يرحلو بجزيرتهم بعيد عنا ونفتك من مؤمراتهم وشرورهم ودعوهم معزولين عنا للابد
مغرد[ عدد التعليقات: 1633 ] نشر منذ 41 دقيقة
يعنى خمس سنوات والشعب القطرى يتكلم فارسى وشوى تركى على شان حليب الحمير التركى ويزداد عدد السكان لا ن ايران بتدخل بالمتعه واغلب اموال الشغبى القطرى تروح فى االخمس انا اقول لو نا خذها وخليها محميه للو عول والقطا او نقل جميع القرو الى بالجنوب فيها للحياه الفطريه