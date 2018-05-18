بالفيديو.. مشهد يصور بشكل واقعي وحقيقي جزء بسيط من غدر وخيانة ” الحمدين “

طلال الضوي(صدى):

صورت الحلقة الأولى من برنامج ” حالتنا حالة ” للإعلامي الكوميدي خالد الفراج، بشكل واقعي وحقيقي جزء بسيط من تاريخ كبير من الغدر والخيانة والطعن في الظهر الذي كانت تمارسه دويلة شرق سلوى خلال السنوات الماضية.

ولاقت الحلقة الأولى ترحيبًا لدى الأوساط في المملكة والخليج، حيث تناولت فكرة التلون والتناقض الذي يتبعه تنظيم الحمدين، في التعامل مع الأشقاء، ومواقفه السياسية المخزية تجاه العرب ودول المنطقة.

كما تناولت الحلقة سعي تنظيم الحمدين الدائم إلى طعن الأشقاء العرب، إضافة إلى سياساته الغادرة تجاه دول المنطقة، بالتحالف مع الدول المعادية التي تزعزع الشرق الأوسط.