5 أسباب للصوت المزعج من مكابح السيارة

متابعات(صدى):

تعتبر مكابح السيارات من أهم أجزاء السيارة ووسيلة الأمان الأولى لها، لكن في بعض الأحيان تتحول المكابح لعنصر مزعج لقائد السيارة لصدور أصوات ضجيج وصفير عند الضغط على دواسة المكابح، ولا يستطيع السائق تحديد سبب ذلك.

وفي هذا الصدد أوضح خبير في مجال السيارات ، أسباب هذه الأصوات المزعجة وكيفية معالجتها بطرق بسيطة ودون الحاجة في الذهاب إلى مراكز الصيانة وتوفير أموالك.

1- قد يكون الصوت خارج من “الطنابير” لتفكك أحد البراغي عن مكانه، مما يؤدي لإهتزاز الطنابير مما يسبب الصوت العالي، لذا كل ما عليك فعله ربط البراغي بإحكام.

2- من أحتكاك تيل المكابح والطنابير في وجود صدأ ينتج أصوات مزعجة، لذا كل ما عليك استخدام “الشحم” في عمل طبقة عازلة بين تيل المكابح والطنابير بدهن الطنابير به، وبذلك يتوقف الصوت.

3- قد يكون سبب الصوت المزعج قادم من تآكل تيل الفرامل وتلفه، وفي هذه الحالة يجب تغيير طاقم تيل المكابح بالكامل؛ حتى لا يتسبب في تلف الطنابير.

4- وقد يكون السبب تلف الطنابير وتعرضها للتآكل، في هذه الحالة يجب إعادة “خرط” تسطيح الطنابير مرة أخرى على يد متخصص، وإعادة تركيبها مرة ثانية بعد تغيير طاقم التيل الذي تسبب في تآكلها، وفي حال تلفها بالكامل فيجب تغيير طاقم الطنابير بالكامل.

5- من أهم ما يمكن أن تفعله للحفاظ على الطنابير من التلف وسرعة تلف تيل المكابح، الاختيار الجيد لنوعية تيل المكابح حتى لا تحدث كل هذه المشاكل.