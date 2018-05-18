ديديه يزيح الستار عن القائمة النهائية للمنتخب الفرنسي في كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

أزاح مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، الستار عن قائمته النهائية لخوض كأس العالم 2018 بروسيا، والتي شهدت مفاجآت وغيابات عديدة غير متوقعة للاعبين، والتي جاء أبرزها هو تواجد لاعب ليون نبيل فقير مع المنتخب في المونديال.

وتخللت القائمة غيابات عديدة للاعبين: لوكاس ديني ولوران كوسليني وديميتري باييت ووسام بن يدير، كما لم يُطرح اسم اللاعب أنتوني مارسيال، جناح مانشستر يونايتد في قائمة الـ23، وكذلك ألكسندر لاكازيت مهاجم الأرسنال.

كما غاب نجم مارسيليا ديميتري باييت عن القائمة الأساسية والاحتياطية للمنتخب الفرنسي، نتيجة تعرضه للإصابة في نهائي الدوري الأوروبي أمام أتليتكو مدريد، فيما لمع نبيل فقير في القائمة إلى جانب الخماسي الناري: ” كيليان مبابي، وأنطوان جريزمان، وأوليفير جيرو، وتوماس ليمار، وعثمان ديمبلي ” .

وجاءت قائمة لاعبي المنتخب الفرنسي الـ 23 في كأس العالم 2018 في روسيا على النحو التالي:

– حراسة المرمى: هوجو لوريس ” توتنام ” ، ستيف مانداندا ” مارسيليا ” ، ألفونس أريولا ” باريس سان جيرمان ” .

– الدفاع: لوكاس هيرنانديز ” أتليتكو مدريد ” ، بريسنيل كيمبيمبي ” باريس سان جيرمان ” ، بنجامين ميندي ” مانشستر سيتي ” ، بنجامين بافارد ” شتوتجارت ” ، عادل رامي ” مارسيليا ” ، جبريل سيديبي ” موناكو ” ، صامويل أومتيتي ” برشلونة ” ، رافاييل فاران ” ريال مدريد ” .

– الوسط: نجولو كانتي ” تشيلسي ” ، بليز ماتودي ” يوفنتوس ” ، ستيفن نزونزي ” إشبيلية ” ، بول بوجبا ” مانشستر يونايتد ” ، كورينتين توليسو ” بايرن ميونيخ ” .

– الهجوم: عثمان ديمبلي ” برشلونة ” ، نبيل فقير ” ليون ” ، أوليفير جيرو ” تشيلسي ” ، أنطوان جريزمان ” أتليتكو مدريد ” ، توماس ليمار ” موناكو ” ، كيليان مبابي ” باريس سان جيرمان ” ، فلوران توفان ” مارسيليا ” .