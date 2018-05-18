رونالدو وميسي مقطوعي الرأس على أرضية إحدى ملاعب المونديال
نشر التنظيم الإرهابي ” داعش ” صورتين، يظهر في إحداها النجمين الأرجنيتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وهم مقطوعي الرأس على أرضية إحدى ملاعب مونديال روسيا.
أما عن الصورة الثانية، فقد ظهر فيها مجموعة من الإرهابين التابعين لـ ” داعش ” وهم يحملون قنبلة كبيرة ومتوجهين لإحدى ملاعب المونديال، بالعاصمة الروسية ” موسكو ” ؛ بغرض تفجير الملعب بالكامل.
يُذكر أن هذه المرة الثانية التي تقوم فيها ” داعش ” بمهاجمة ميسي ورونالدو، وذلك بعد أن نشرت أكتوبر الماضي صورة لـ ” ميسي ” والنجم البرازيلي ” نيمار ” مقتولين من قبل عناصر إرهابية.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههه لقد جعلتني أضحك
طلال[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 2 ساعتين
كاس العالم يبيله وحوووش ..
خديجه[ عدد التعليقات: 677 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههه لا شيء مستحيل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28565 ] نشر منذ 1 ساعة
وش ذا. تهديد يعني