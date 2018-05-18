رونالدو وميسي مقطوعي الرأس على أرضية إحدى ملاعب المونديال

نواف السالم(صدى):

نشر التنظيم الإرهابي ” داعش ” صورتين، يظهر في إحداها النجمين الأرجنيتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وهم مقطوعي الرأس على أرضية إحدى ملاعب مونديال روسيا.

أما عن الصورة الثانية، فقد ظهر فيها مجموعة من الإرهابين التابعين لـ ” داعش ” وهم يحملون قنبلة كبيرة ومتوجهين لإحدى ملاعب المونديال، بالعاصمة الروسية ” موسكو ” ؛ بغرض تفجير الملعب بالكامل.

يُذكر أن هذه المرة الثانية التي تقوم فيها ” داعش ” بمهاجمة ميسي ورونالدو، وذلك بعد أن نشرت أكتوبر الماضي صورة لـ ” ميسي ” والنجم البرازيلي ” نيمار ” مقتولين من قبل عناصر إرهابية.