الكشف عن موعد بدء تيسير رحلات قطار الحرمين السريع

عادل الحربي(صدى):

يشهد سبتمبر المقبل بدء تسيير رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا لما كشفه ائتلاف ” الشعلة ” المنفذ لهذا المشروع.

وبالتطرق للتفاصيل، فإنه سيتم تسيير 4 رحلات أسبوعيًا بين مكة والمدينة، لتتحول بعد ذلك لت 4 رحلات يوميًا في سبتمبر من العام المقبل 2019.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة وافقت على دفع 210 ملايين يورو زيادة على التكلفة الأصلية للمشروع.

يُذكر أن وزير النقل نبيل محمد العامودي، كان قد أعلن عن أن الوزارة ستطلق رحلات تجريبية مجانية لقطار الحرمين، الذي سيكون الأسرع بالشرق الأوسط، الشهر المقبل.