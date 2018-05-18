الكشف عن موعد بدء تيسير رحلات قطار الحرمين السريع
يشهد سبتمبر المقبل بدء تسيير رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا لما كشفه ائتلاف ” الشعلة ” المنفذ لهذا المشروع.
وبالتطرق للتفاصيل، فإنه سيتم تسيير 4 رحلات أسبوعيًا بين مكة والمدينة، لتتحول بعد ذلك لت 4 رحلات يوميًا في سبتمبر من العام المقبل 2019.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة وافقت على دفع 210 ملايين يورو زيادة على التكلفة الأصلية للمشروع.
يُذكر أن وزير النقل نبيل محمد العامودي، كان قد أعلن عن أن الوزارة ستطلق رحلات تجريبية مجانية لقطار الحرمين، الذي سيكون الأسرع بالشرق الأوسط، الشهر المقبل.
طلال[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله نبي ربطه بقطار حائل الرياض القريات على كذا ترتبط المملكه شمالا وشرقا وغربا وحائل المدينه 380 كم قريبه
ماجد[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 3 ساعات
تأخر ذا القطار مره كل شهرين يغيرون موعده
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 3 ساعات
قطار الحرمين قطار اعجوبة لايوجد قطار في العالم يخضع للتجارب لمدة ثلاث سنوات !!! لابد من الاعتراف بان ادارة المشروع فاشلة جداً .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2356 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشروع هذا القطار بكل صراحه فشل والشركة اللي عملت المشروع شركة من الاساس فاشله وراح يتاخر اكثر من سنتين ولا راح يكون برحلات يوميه