نايف هزازي يوضح حقيقة طلبه اللعب للهلال ورفض سامي الجابر

ماجد محمد(صدى):

أكد اللاعب نايف هزازي عدم صحة ما جرى تداوله خلال الفترة الماضية عن عرض نفسه اللعب في نادي الهلال في الفترة القادمة دون مقابل.

وقال هزازي على صفحته بتويتر: ” توضيح لمتابعيّ الكرام.. إن الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامي بعرض خدماتي على نادي الهلال، وتم الاعتذار من قبل الرئيس سامي الجابر، لا يمت للحقيقة بصلة “.

وأشار هزازي إلى أنه حالياً مرتبط بعقد مع نادي بوتوشاني الروماني تبقى فيه موسم واحد، معبراً عن احترامه لنادي الهلال وجماهيره.