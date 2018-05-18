نايف هزازي يوضح حقيقة طلبه اللعب للهلال ورفض سامي الجابر
أكد اللاعب نايف هزازي عدم صحة ما جرى تداوله خلال الفترة الماضية عن عرض نفسه اللعب في نادي الهلال في الفترة القادمة دون مقابل.
وقال هزازي على صفحته بتويتر: ” توضيح لمتابعيّ الكرام.. إن الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامي بعرض خدماتي على نادي الهلال، وتم الاعتذار من قبل الرئيس سامي الجابر، لا يمت للحقيقة بصلة “.
وأشار هزازي إلى أنه حالياً مرتبط بعقد مع نادي بوتوشاني الروماني تبقى فيه موسم واحد، معبراً عن احترامه لنادي الهلال وجماهيره.
ماجد[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله ما نبيه
أتمنى التعاقد مع هارون كمارا
طلال[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 2 ساعتين
لانخاف الهلال في ايدي السامي
عمار[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقوني إنه بديل ممتاز أفضل من مختار
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه والله ما ودنا نتشمت بس يستاهل ما احترم النادي والجمهور اللي احتضنه .
خلاص اللي تطلق من ثلاثة او أربعة عمره ما يفكر فيها الخامس
خديجه[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين
خسارة اخذ من النصر ثلاثين مليون وانجازه الوحيد انه كان يركض في الملعب
الابهاوي[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمدالله
خلك مع ناديك الاجنبي الله يوفقك
ويسعدك في جمع الكور
ماجد[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههه معك حق والله اخي الابهاوي