بالفيديو.. تفاصيل حصول أول سعودية على جائزة امرأة العام للغاز والبترول بالشرق الأوسط

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الدكتورة عبير العليان، من حصد لقب أول سعودية تنال جائزة امرأة العام للغاز والبترول في الشرق الأوسط.

حيث نالت ” العليان ” هذه الجائزة؛ نظرًا لجهودها مجال الطاقة وتطويرها العديد من المواد الذكية، وابتكارها طريقة للتغلب على مشاكل تسرب حفر الآبار الذي قدمته لشركة ” أرامكو ” .

وفي هذا السياق، أكدت ” العليان ” أنها كانت تهوى مجال الطاقة منذ الصغر، لأن والدها يعمل في مجال النفط، وبعد تخرجها في الثانوية العامة لم يكن هناك تخصص بهذا المجال للفتيات بالمملكة، فقررت دراسة الكيمياء، وتفوقت بالمواد المتعلقة بالنفط.

وقالت خلال لقائها مع برنامج ” هن ” المذاع على قناة العربية: ” التحقت بعد ذلك بالجمعية الكيميائية السعودية، التي تضم موظفي أرامكو، فكانت فرصة للاحتكاك بهم، قبل أن أحصل على وظيفة بالشركة ” .

يُذكر أن الدكتورة عبير العليان، كانت تعمل كمحاضرة وباحثة في الكيمياء التحليلية بجامعة الدمام، وكباحثة في مجال البترول في مركز إكسبك للأبحاث المتقدمة، قبل أن تنضم لشركة ” أرامكو ” عام 2011.