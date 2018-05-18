” العدل ” : محاضر الصلح تعيد 929 مليون ريال لأصحابها

حمود العنزي(صدى):

بيّنت وزارة العدل، ممثلة في منصة ذكاء الأعمال، العدد الإجمالي لطلبات تنفيذ محاضر الصلح المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، حيث بلغت 4141 طلبًا، وذلك لاستعادة نحو 929 مليون ريال، منذ بداية العام الهجري الحالي 1439هـ.

وكشفت الوزارة في بيانِ صدر عنها، أمس الخميس، عن تصدر منطقة مكة المكرمة للقائمة بـ 1392 طلبًا، وذلك لاستعادة نحو 143 مليون ريال، تليها منطقة الرياض بـ 858 طلبًا، لاستعادة نحو 163.3 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 662 طلبًا، لاستعادة نحو 185.2 مليون ريال، ثم منطقة عسير بـ 351 طلبًا، لاستعادة نحو 16.1 مليون ريال.

فيما أوضحت ” العدل ” ، أن محضر الصلح – بعد المصادقة عليه – من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، مشيرة إلى أن مكاتب المصالحة في المحاكم تهدف إلى التقليل من تدفق القضايا التي تعرض على القضاة، فضلًا عن تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، وحل النزاعات بالتراضي، وتقوية التلاحم الأسري، مما يؤدي إلى رفع نسبة رضا المستفيدين.