” الحصيني ” يتوقع ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال رمضان

عادل الحربي(صدى):

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في مجال الطقس والمناخ، أن شهر رمضان الفضيل هذا العام سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خاصةً في الثلث الأخير من الشهر، مرجعًا ذلك إلى دخول أول أنواء فصل الصيف، الذي يعرف بـ ” نوء الثريا ” ، والذي يشهد دخول فصل الصيف، وطول فترة النهار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وكشف ” الحصيني ” عن توقعاته بوصول درجات الحرارة في المنطقة الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية، إلى ما بين 30-38 درجة مئوية، فيما تتراوح في المنطقة الوسطى ومكة وجازان ونجران بين 38- 43 درجة مئوية.

وبيّن ” الحصيني ” ، أن الشهر الكريم سيشهد أجواء حارة في منتصف النهار، معتدلة أثناء الليل في الثلثين الأول والثاني من الشهر، بينما يشهد ثلثه الأخير ارتفاعًا في درجات الحرارة أثناء النهار وأول الليل، وتبدأ الأجواء في الاعتدال آخر الليل.